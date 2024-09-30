Собянин: 1 октября стартует осенний сезон проекта "Мой спортивный район"

Программа обещает быть насыщенной

Мэр Москвы сообщил об открытии осеннего спортивного сезона. Как написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале, все желающие смогут продолжить заниматься спортом на свежем воздухе с 1 октября. Единственное условие – спортсмены должны быть старше 18 лет.

Собянин отметил, что летом бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" посетили почти 70 тысяч человек. Мэр столицы убежден, что осенняя программа будет не менее насыщенной.

Расписание мероприятий, выбор площадки и регистрация доступны на сайте проекта "Мой спортивный район". Уточняется, что занятия по бегу будут проходить по средам и воскресеньям на шести площадках города. А фитнес-тренировки - по вторникам, четвергам и субботам на 30 площадках.

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