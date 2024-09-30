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Собянин: 1 октября стартует осенний сезон проекта "Мой спортивный район"

13:14
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Программа обещает быть насыщенной

Мэр Москвы сообщил об открытии осеннего спортивного сезона. Как написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале, все желающие смогут продолжить заниматься спортом на свежем воздухе с 1 октября. Единственное условие – спортсмены должны быть старше 18 лет.

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Собянин отметил, что летом бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" посетили почти 70 тысяч человек. Мэр столицы убежден, что осенняя программа будет не менее насыщенной.

Расписание мероприятий, выбор площадки и регистрация доступны на сайте проекта "Мой спортивный район". Уточняется, что занятия по бегу будут проходить по средам и воскресеньям на шести площадках города. А фитнес-тренировки - по вторникам, четвергам и субботам на 30 площадках.

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