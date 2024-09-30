ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле заявили о рисках большой войны на Ближнем Востоке

13:15
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Ситуация дестабилизирована

Россия осуждает убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и удары по Ливану.

Это привело к существенной дестабилизации региона и создает риск гуманитарной катастрофы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв", - отметили в Кремле (цитата по RT). 

Убийство Насраллы ведет к началу большого конфликта в ближневосточном регионе. В Кремле оценивают такой вариант развития событий как "весьма высокий".

С середины сентября ЦАХАЛ осуществляет массироованные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В результате атак погибли ряд высокопоставленных чиновников движения, в том числе генсек Хасан Насрулла.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии Израиля
Военнослужащие армии Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.