В Кремле заявили о рисках большой войны на Ближнем Востоке

Ситуация дестабилизирована

Россия осуждает убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и удары по Ливану.

Это привело к существенной дестабилизации региона и создает риск гуманитарной катастрофы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв", - отметили в Кремле (цитата по RT).

Убийство Насраллы ведет к началу большого конфликта в ближневосточном регионе. В Кремле оценивают такой вариант развития событий как "весьма высокий".

С середины сентября ЦАХАЛ осуществляет массироованные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В результате атак погибли ряд высокопоставленных чиновников движения, в том числе генсек Хасан Насрулла.

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