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Кремль не подтвердил, что атаки БПЛА могут стать поводом применения ядерного оружия

13:57
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Российские власти скорректировали ядерную доктрину

Не нужно чрезмерно апеллировать к обновлению ядерной доктрины России в контексте спецоперации. Такое заявление сделал в понедельник, 30 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля ответил на вопрос о том, считают ли в администрации президента провокацией массированный удар украинских беспилотников вскоре после заявления Владимира Путина о внесении уточнений в ядерную доктрину, сообщает РИА Новости.

Песков подтвердил, что "этот документ чрезвычайно важный, приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом". Однако он отметил, что "специальная военная операция продолжается, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки".

Таким образом, Песков не подтвердил, что атака украинских беспилотников является основанием для задействования Россией ядерного арсенала.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что нападение государства — члена НАТО на Белоруссию станет основанием применения Россией ядерного оружия. Как подчеркнул политик, "как только они нападают на нас", "Россия за нас втягивается".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров с трибуны Генассамблеи ООН напомнил, что попытки воевать с ядерной державой, какой является Россия, бессмысленны и опасны. Дипломат выразил надежду на то, что страны НАТО отнесутся к этому серьезно.

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