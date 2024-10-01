Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Солнце и Луна готовятся к затмению

Овны

Октябрь даже не пытается быть томным! В этом году он начинается с серьезного события – с затмения, а значит, Овнам нужно быть готовыми к переменам в отношениях.

Тельцы

Тельцам сегодня противопоказаны поездки по городу, хлопоты, шопинг, беготня по инстанциям. Не переохлаждайтесь, одевайтесь по погоде, а главное - никуда не торопитесь.

Близнецы

У работающих Близнецов могут возникнуть спорные ситуации с коллегами или начальством. Будьте на работе вовремя и сделайте так, чтобы к вам не было претензий.

Раки

Накануне затмения нервы у Раков на пределе, а значит, будет легко поссориться с кем-то из членов семьи. Поможет только ваша природная мудрость и любовь к близким.

Львы

Львы сегодня не дружат с деньгами, так что от крупных покупок лучше отказаться. Если вам хочется купить какой-нибудь курс или консультацию – подождите неделю.

Девы

Непростой день, когда нужно беречь свои отношения. Обиды или невысказанные эмоции могут расстраивать, но помните, что вам по силам разобраться с этим.

Весы

Солнце и Луна в вашем знаке готовятся к важному событию - затмению. Подводите итоги прошедших полутора лет – чему вы научились, что поняли за это время.

Скорпионы

Ваши творческие проекты, увлечения или ситуации с детьми могут поставить в тупик. Не торопитесь отказываться от своих планов, сделайте паузу на пару дней.

Стрельцы

Стрельцы сегодня могут обнаружить, что дома, в семье у них все не так гладко. Проблемы найдутся как в отношениях, так и в быту, так что будьте внимательны.

Козероги

Козероги встречают октябрь в цейтноте, поэтому важно быть аккуратными. Действуйте осознанно с документами, письмами, публикациями, учёбой, поездками.

Водолеи

Ваши планы и договоренности могут измениться. Поэтому в ближайшие дни лучше не заключать договоры, не искать работу и не браться за новые проекты.

Рыбы

Рыбы сегодня наверняка не выспались и больше всего хотят оказаться дома, под одеялом. Держитесь, осталось несколько дней, и вы почувствуете себя бодрее!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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