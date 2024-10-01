Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Солнце и Луна готовятся к затмению
Овны
Октябрь даже не пытается быть томным! В этом году он начинается с серьезного события – с затмения, а значит, Овнам нужно быть готовыми к переменам в отношениях.
Тельцы
Тельцам сегодня противопоказаны поездки по городу, хлопоты, шопинг, беготня по инстанциям. Не переохлаждайтесь, одевайтесь по погоде, а главное - никуда не торопитесь.
Близнецы
У работающих Близнецов могут возникнуть спорные ситуации с коллегами или начальством. Будьте на работе вовремя и сделайте так, чтобы к вам не было претензий.
Раки
Накануне затмения нервы у Раков на пределе, а значит, будет легко поссориться с кем-то из членов семьи. Поможет только ваша природная мудрость и любовь к близким.
Львы
Львы сегодня не дружат с деньгами, так что от крупных покупок лучше отказаться. Если вам хочется купить какой-нибудь курс или консультацию – подождите неделю.
Девы
Непростой день, когда нужно беречь свои отношения. Обиды или невысказанные эмоции могут расстраивать, но помните, что вам по силам разобраться с этим.
Весы
Солнце и Луна в вашем знаке готовятся к важному событию - затмению. Подводите итоги прошедших полутора лет – чему вы научились, что поняли за это время.
Скорпионы
Ваши творческие проекты, увлечения или ситуации с детьми могут поставить в тупик. Не торопитесь отказываться от своих планов, сделайте паузу на пару дней.
Стрельцы
Стрельцы сегодня могут обнаружить, что дома, в семье у них все не так гладко. Проблемы найдутся как в отношениях, так и в быту, так что будьте внимательны.
Козероги
Козероги встречают октябрь в цейтноте, поэтому важно быть аккуратными. Действуйте осознанно с документами, письмами, публикациями, учёбой, поездками.
Водолеи
Ваши планы и договоренности могут измениться. Поэтому в ближайшие дни лучше не заключать договоры, не искать работу и не браться за новые проекты.
Рыбы
Рыбы сегодня наверняка не выспались и больше всего хотят оказаться дома, под одеялом. Держитесь, осталось несколько дней, и вы почувствуете себя бодрее!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram