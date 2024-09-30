ВС России поразили резервы десяти бригад ВСУ в Сумской области

Отбито пять попыток украинских штурмовиков прорваться через границу

Российские войска продолжают громить группировку противника, вторгшуюся в Курскую область. ВС России нанесли удар по резервам ВСУ, сообщили в Минобороны.

Удары по районам сосредоточения и резервам украинских войск в Сумской области нанесли оперативно-тактическая авиация и ракетные войска. Поражена живая сила и техника десяти бригад Вооруженных сил Украины.

Также, по данным военного ведомства, российские войска отбили пять попыток украинских боевиков прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь. В результате противник потерял более 30 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными. Уничтожено три боевые бронированные машины и ремонтно-эвакуационная машина М-88 производства США.

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