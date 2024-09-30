Президент Сербии предрек еще десятки лет конфликта

Россия исходит из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей. Такое заявление сделал в понедельник, 30 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили оценить заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что конфликт на Украине пойдет по корейскому сценарию и не будет разрешен даже через 10, 20 или 30 лет.

Песков не стал вдаваться в детали и называть конкретные сроки окончания СВО, подчеркнув лишь, что она должна завершиться достижением всех поставленных целей, сообщает ТАСС.

Ранее информированные источники заявили, что представители киевского режима готовы согласиться на прекращение огня в конфликте при условии, если будет обеспечена "невозможность вторжения" на Украину со стороны России.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что правда на нашей стороне, а все намеченные цели СВО будут достигнуты. Он также напомнил, что спецоперация носит абсолютно оправданный и освободительный характер.

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