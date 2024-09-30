Подорвавшего машину Прилепина приговорили к пожизненному заключению

Свою вину он признал

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина.

Первые пять лет он отбудет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии особого режима, передает РИА Новости. Пермякова также оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Пермякова обвинили в совершении теракта, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном изготовлении взрывных устройств, использовании поддельного удостоверения личности с целью облегчить совершение другого преступления.

Ранее гособвинение запрашивало для Пермякова пожизненный срок, где первые 10 лет он должен был пройти в тюрьме, а остальные годы – в колонии общего режима, а также выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Защита Пермякова просила не назначать ему пожизненное заключение, так как он признал свою вину и оказывал активное содействие следствию.

Автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвали 6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области. Писатель был ранен, в результате теракта погиб его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Подозреваемый в причастности к теракту был задержан по горячим следам. Им оказался 29-летний Александр Пермяков, который работал по заданию украинских спецслужб. СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов.

Он полностью признал свою вину, но отказался раскаиваться в содеянном. Он жалеет лишь о том, что в результате его действий погиб не Прилепин, а его водитель Александр Шубин.

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