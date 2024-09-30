ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подорвавшего машину Прилепина приговорили к пожизненному заключению

14:50
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Свою вину он признал

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина.
Установлена связь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского

Первые пять лет он отбудет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии особого режима, передает РИА Новости. Пермякова также оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Пермякова обвинили в совершении теракта, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном изготовлении взрывных устройств, использовании поддельного удостоверения личности с целью облегчить совершение другого преступления.

Ранее гособвинение запрашивало для Пермякова пожизненный срок, где первые 10 лет он должен был пройти в тюрьме, а остальные годы – в колонии общего режима, а также выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Защита Пермякова просила не назначать ему пожизненное заключение, так как он признал свою вину и оказывал активное содействие следствию.

Автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвали 6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области. Писатель был ранен, в результате теракта погиб его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Подозреваемый в причастности к теракту был задержан по горячим следам. Им оказался 29-летний Александр Пермяков, который работал по заданию украинских спецслужб. СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов.

Он полностью признал свою вину, но отказался раскаиваться в содеянном. Он жалеет лишь о том, что в результате его действий погиб не Прилепин, а его водитель Александр Шубин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Пермяков в суде
Александр Пермяков в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.