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Захарова поддержала мнение экс-госсекретаря Керри о свободе слова в США

14:38
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Бывший глава Госдепа предложил отменить первую поправку

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего главы Госдепартамента Джона Керри о свободе слова в США.

Американский политик предложил отменить первую поправку к Конституции США. Она, в числе прочего, гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова и свободу прессы, ограничивать свободу собраний и запрещать свободное вероисповедание. По мнению Керри, отказ от этой поправки помог бы в борьбе против дезинформации.

Захарова написала в своем Telegram-канале: "Правильно, сколько можно притворяться".

Ранее российское Министерство иностранных дел призвало международные организации выполнить свой мандат по защите свободы слова в свете задержания создателя Telegram Павла Дурова во Франции. Ведомство подчеркнуло, что действия Парижа представляют угрозу свободе распространения информации.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что американские власти лишили его возможности выехать из страны в Россию. В МИД вслед за этим поинтересовались, чем в данном случае руководствовались в Вашингтоне — первой поправкой к Конституции США или четвертой.

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