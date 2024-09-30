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СКР объяснил задержание и.о. вице-премьера Башкирии

15:01
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Политика подозревают в коррупции

В отношении исполняющего обязанности заместителя главы правительства Республики Башкирия Алана Марзаева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, следователи полагают, что политик получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения государственных контрактов на строительство автодорог.

Еще один фигурант этого дела — прежний глава башкирского Минтранса Александр Клебанов, который, по версии следствия, был посредником при передаче взятки.

Ранее под следствие за взяточничество угодил бывший исполняющий обязанности заместителя главы Севастополя Евгений Горлов. Увольняя своего зама, губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил сожаление в связи с тем, что "есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание".

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта президент России Владимир Путин подчеркивал, что в нашей стране необходимо продолжить борьбу с коррупцией, особенно в сферах гособоронзаказа и реализации национальных проектов.

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Алан Марзаев
Алан Марзаев
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