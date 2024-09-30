Мишустин рассказал о планах развития сотрудничества с Ираном

Политик находится с визитом в Тегеране
Россия очень заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Ираном на более высокий уровень. Такое заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе официального визита в Тегеран.
Мишустин, которого цитирует "Интерфакс", напомнил про многовековую историю взаимоотношений двух государств, а также про лежащие в их основе принципы дружбы, добрососедства и взаимного уважения.
Российский политик также поприветствовал принципиальное решение Ирана на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Россией. Москва уделяет особое значение расширению торгово-экономического сотрудничества, диверсификации взаимного товарооборота и его структуры.
В августе в Иране побывал секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу. Лидер исламской республики Масуд Пезешкиан подчеркнул, что эпоха лидерства Вашингтона прошла, а сотрудничество Тегерана и Москвы для распространения многополярности в мире повысит безопасность на мировом уровне.
При этом официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канаани заявлял, что прозвучавшие на саммите НАТО в Вашингтоне утверждения о том, что Иран оказывает России военную помощь в украинском конфликте, не соответствуют действительности.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram