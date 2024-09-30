Перспектив урегулирования пока не видно

Перспектив урегулирования конфликта на Украине в настоящий момент не видно. В настоящий момент нет условий, которые убедили бы украинское руководство завершить войну, заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Рахманин.

Украинский парламентарий видит только одно условие, при котором президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров с Россией. Как заявил Рахманин в интервью YouTube-каналу "Украинской правды", украинского лидера вынудит согласиться на контакт с Москвой только полный коллапс линии фронта.

Рахманин уточнил, что побудить к переговорам Зеленского может угроза уничтожения ВСУ, а также быстрой потери огромного количества территорий. Ранее депутат отмечал, что украинский президент потерял почву под ногами.

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