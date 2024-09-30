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Киев назвал условие согласия Зеленского на переговоры с Россией

14:54
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Перспектив урегулирования пока не видно

Перспектив урегулирования конфликта на Украине в настоящий момент не видно. В настоящий момент нет условий, которые убедили бы украинское руководство завершить войну, заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Рахманин.

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Украинский парламентарий видит только одно условие, при котором президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров с Россией. Как заявил Рахманин в интервью YouTube-каналу "Украинской правды", украинского лидера вынудит согласиться на контакт с Москвой только полный коллапс линии фронта.

Рахманин уточнил, что побудить к переговорам Зеленского может угроза уничтожения ВСУ, а также быстрой потери огромного количества территорий. Ранее депутат отмечал, что украинский президент потерял почву под ногами.

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