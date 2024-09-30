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Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

15:46
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Водитель маршрутки не справился с управлением

Девять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с участием автобуса и пассажирской "Газели" на юге Москвы.

ДТП произошло днем 30 сентября в районе дома 31 по Бакинской улице. 52-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус М87, водитель которого высаживал пассажиров на остановке, сообщили в Госавтоинспекции.

Все пострадавшие – пассажиры маршрутки и ее водитель. Им оказана медицинская помощь. На месте работают сотрудники ГАИ.

Установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура Южного административного округа.

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