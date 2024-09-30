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Певица Саша Project в коме

15:11
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Артистку спасают в больнице

Певица Саша Project (настоящее имя Александра (по другим данным Оксана) Гинзбург) прославилась в начале 2000-х годов после выхода альбомов "Очень нужен ты" и "Говорила мама". Одно время ее даже называли российской Бритни Спирс.

Однако в какой-то момент певица пропала со всех радаров. А сегодня, 30 сентября, появилась информация, будто Саша в состоянии комы после, предположительно, попытки наложить на себя руки. 38-летняя артистка попала в больницу с острым отравлением из своей квартиры на юго-западе Москвы. Сейчас певица находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, передает телеграм-канал Dark Voice.

Напомним, что после исчезновения певица вернулась к публике и пожаловалась, что стала жертвой пластики. Она пыталась исправить подбородок, нос и грудь. В результате у певицы возникли проблемы с памятью, зрением, слухом и речью. Впрочем, Саша все равно продолжала петь и выступать в Москве.

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