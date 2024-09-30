Таможня Литвы изъяла посылки с маскировочными сетками из Калининграда

Вильнюс намерен передать сетки Украине

Почтовые посылки с маскировочными сетками изъяли литовские таможенники в поезде, следовавшем из Калининграда в Москву. Таможенная служба Литвы сообщила, что в сопроводительных документах было указано действительное назначение - Белгородская область.

Как передает ТАСС, в пятницу в почтовой посылке было обнаружено 22 маскировочные сетки для артиллерийских орудий. Еще две нашли в воскресенье. Многие волонтеры по всей России, в том числе в Калининграде, занимаются плетением маскировочных сетей для российских военных в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что страны Прибалтики взялись за строительство военных сооружений на границе с Россией. Как отметил помощник президента России Николай Патрушев, Литва, Латвия и Эстония модернизируют военную инфраструктуру для приема сил НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram