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Таможня Литвы изъяла посылки с маскировочными сетками из Калининграда

15:32
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Вильнюс намерен передать сетки Украине

Почтовые посылки с маскировочными сетками изъяли литовские таможенники в поезде, следовавшем из Калининграда в Москву. Таможенная служба Литвы сообщила, что в сопроводительных документах было указано действительное назначение - Белгородская область.

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Как передает ТАСС, в пятницу в почтовой посылке было обнаружено 22 маскировочные сетки для артиллерийских орудий. Еще две нашли в воскресенье. Многие волонтеры по всей России, в том числе в Калининграде, занимаются плетением маскировочных сетей для российских военных в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что страны Прибалтики взялись за строительство военных сооружений на границе с Россией. Как отметил помощник президента России Николай Патрушев, Литва, Латвия и Эстония модернизируют военную инфраструктуру для приема сил НАТО.

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