Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы

На национальную оборону из бюджета России в 2025 году выделят около 13,5 триллиона рублей. Это следует из проекта документа, внесенного кабмином на рассмотрение Государственной думы в понедельник, 30 сентября.

Из документа следует, что в 2026 году планируется ассигновать на оборонные цели и задачи 12,8 триллиона рублей, в 2027 году — 13 триллионов, сообщает ТАСС.

В мае российский лидер Владимир Путин отмечал, что расходы по линии Министерства обороны составляют 6,7% федерального бюджета, а "на всю оборонную безопасность — 8% с небольшим". Президент подчеркивал, что "это не критично пока" и не препятствует исполнению социальных обязательств властей государства.

На Западе пытаются изыскать больше средств на военные нужды. Депутат палаты общин британского парламента Марк Франсуа подчеркивал, что расходы на оборону Великобритании должны увеличиваться вне зависимости от необходимости помощи Украине, а в действительности из-за поддержки киевского режима они сократились на 2,5 миллиарда фунтов.

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