Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному

Он получил ранение в Курской области

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Герой России - это высшее звание, которое присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

7 августа машину, в которой ехал Поддубный, атаковал украинский дрон. Журналиста быстро доставили в реанимацию курской больницы, а затем перевезли в Москву. Военкор получил многочисленные травмы и ожоги. 13 сентября Поддубного выписали из больницы.

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