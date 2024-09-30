Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному

Он получил ранение в Курской области
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Герой России - это высшее звание, которое присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
7 августа машину, в которой ехал Поддубный, атаковал украинский дрон. Журналиста быстро доставили в реанимацию курской больницы, а затем перевезли в Москву. Военкор получил многочисленные травмы и ожоги. 13 сентября Поддубного выписали из больницы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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