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Доля равнодушных к футболу россиян рекордно выросла

16:00
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Исследование провел ВЦИОМ

В России массовый интерес к футболу переживает кризис: с 2005 года доля постоянных болельщиков среду опрошенных россиян упала в пять раз (с 19% до 4%. Такие данные приводит в понедельник, 30 сентября, Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Как уточняет ВЦИОМ на своем сайте, доля равнодушных к данному виду спорта подскочила с 43% до 77%. Также уменьшилось число респондентов, которые могут назвать действующего игрока российского футбола, интересного и симпатичного им с точки зрения его профессиональных и человеческих качеств. Если в 2009 году на этот вопрос содержательно ответили 47%, то сегодня — только 17%.

При этом четверо из десяти (40%) опрошенных затрудняются оценить ситуацию в отечественном футболе. Тем не менее, надежды на возрождение массового интереса к российскому футболу все-таки есть. 64% россиян, участвовавших в исследовании, считают, что в нашей стране созданы условия для развития детско-юношеского футбола и эффективной подготовки молодых футболистов.

Из-за стремления Запада изолировать Россию, в том числе и в спорте, чемпионат Европы по футболу 2024 года прошел без российской сборной, однако она явно немногое потеряла. "Праздник фашизма и футбола" — так турнир окрестили сербские журналисты.

Служба внешней разведки предупреждала, что американские власти планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении — готовятся публикации о якобы выявлении допинга у наших спортсменов.

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