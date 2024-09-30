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Ведущая Екатерина Андреева показала иголки в лице

15:35
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Женщина раскрыла секрет красоты

Екатерина Андреева считается не только одной из самых востребованных и успешных ведущих на отечественном телевидении, но и красивой. Лицо Первого канала не скрывает, что прибегает к самым разным методикам по сохранению привлекательности. В своем официальном телеграм-канале Екатерина регулярно выкладывает фотографии и видео, на которых демонстрирует занятия спортом и йогой, а также посещения косметолога.

"Обновление через иглоукалывание: продолжаю раскрывать секреты красоты... Проколы на коже стимулируют ее к усиленному восстановлению и обновлению. Коллаген, гиалуроновая кислота вырабатываются при этом очень активно", - сообщила Андреева.

Телеведущая сопроводила запись видео, на котором сняла себя крупным планом. Видно, как лицо Екатерины сплошь покрыто воткнутыми в него иголками.

Комментаторы в Сети неоднозначно отреагировали на сообщение. Одни восхитились смелостью  ведущей, а другие ужаснулись.

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