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В Европарламенте выросло число сторонников переговоров с Москвой

15:55
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Также растет популярность партий евроскептиков

Число сторонников мира с Россией растет в европарламенте. Они говорят об этом в кулуарах, продолжая публично на словах поддерживать Украину, заявил депутат ЕП от Латвии Ивар Иябс.

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Иябс высказал сожаление, что некоторые в Европарламенте думают в таком, по его словам, "трампистском" направлении. Евродепутат заявил изданию Delfi, что это свидетельствует о попытках навязать Украине перемирие.

По словам представителя Латвии, разговоры об урегулировании конфликта на Украине идут в кулуарах Европарламента. Он подчеркивает, что число сторонников мирного соглашения увеличилось на фоне президентских выборов в США и роста популярности партий евроскептиков.

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