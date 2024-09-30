Уехавшая из России Жанна Агалакова: "У меня две жизни сейчас"

Знаменитая ведущая живет во Франции

Жанна Агалакова когда-то была одной из самых популярных и любимых ведущих у зрителей отечественного телевидения. Однако вот уже более двух лет женщина пропала со всех радаров: она уволилась и переехала во Францию. О том, как сильно ее жизнь изменилась после 20 лет работы на российском ТВ, Жанна Агалакова рассказала в свежем интервью в программе "И грянул Грэм".

Для начала она отметила, что приняла решение об увольнении довольно легко, а вот о том, что будет дальше, ей представлялось более сложным делом.

"Я осознавала, что сейчас все изменится и не будет ни зарплаты, ничего, надо будет где-то жить, что-то есть. Организация жизни потом — это было сложно", - призналась Агалакова.

Ведущая выбрала для жизни Францию не просто так. До переезда Жанна регулярно вела оттуда репортажи и даже написала книгу под названием "Все, что я знаю о Париже". О возвращении на телевидение она и не думает.

"У меня две жизни сейчас. Одна счастливая. Я живу в Париже, у меня все хорошо. У меня прекрасная семья. Мне бы еще работу хорошую, вообще было бы классно. И в то же время каждое утро я просыпаюсь, тянусь за телефоном, и смотрю, что еще случилось", - рассказала Жанна.

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