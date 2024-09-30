Австрия на перепутье, Трамп набирает ход: политические сводки понедельника

Мощная коалиция несговорчивых политиков формируется в самом сердце Европы

После этой исторической победы лидер "Партии свободы" Герберт Кикль уже официально - главная звезда австрийской политики. Его уничтожающие оппонентов речи разбирают на цитаты. Его лицо размещают на первых полосах всех газет. И, как всякую звезду, его либо горячо любят, либо ненавидят.

Австрия, очевидно, расколота. Вот так победу партии Кикля встречают анти-ультраправые: "Это катастрофа, особенно для мигрантов". Но есть и другое мнение. Никакой катастрофы. Просто избиратели требуют перемен. И к ним необходимо наконец прислушаться.

Кикль нещадно критикует действующее правительство, а также - курс брюссельских евробюрократов. Обещает закрыть границы для мигрантов. Выступает за отмену антироссийских санкций. И категорически против любой помощи Украине. Именно за такую программу проголосовала почти треть граждан Австрии.

Что до федерального канцлера Нехаммера, к каким только уловкам он ни прибегал, чтобы помешать оппонентам. Называл "Партию свободы" фашистской. Призывал людей "ради стабильности" не голосовать "за радикалов". Потому как они, среди прочего, еще и "на службе у Кремля" состоят. Впрочем, избирателей все это ничуть не испугало. Даже наоборот. Правящую партию они со спокойной душой отправили на второе место с худшим результатом в истории.

В штабе "Народной партии" свое поражение признали сразу. Уже на этой неделе правительство уйдет в отставку. Но, очевидно, с фигой в кармане. Bloomberg пишет: задача Нехаммера - вопреки итогам выборов - все та же: не допустить ультраправых к реальной власти. Вполне себе рабочий план. У Франции и Германии ведь получилось. Как и там, в Австрии тоже ни одна из партий не преодолела 50-процентную планку. А значит, нужно создавать коалицию. На этом-то этапе политсилу Кикля и собираются оставить за бортом.

Получится весьма симптоматичная для современной Европы картина: люди голосуют за одних политиков, а у власти оказываются совсем другие. Такая вот демократия. Но тенденции все равно налицо. Список государств, где усиливаются позиции евроскептиков, продолжает пополняться. Венгрия, Словакия. Теперь есть шанс у Австрии. На очереди и Чехия, где выборы пройдут в следующем году. Мощная коалиция несговорчивых политиков формируется в самом сердце Старого Света. А если еще и за океаном победит Трамп, Брюсселю и вовсе не поздоровится. Американские журналисты неслучайно подмечают: все происходящее - звенья одной цепи.

Рейтинги Трампа, который обещает в случае своего избрания быстро урегулировать конфликт на Украине и сосредоточиться на внутренних американских делах, продолжают ползти вверх. А вот у Камалы Харрис дела идут все хуже. Тем более, что старик Байден регулярно подкладывает демократам свинью. Американские соцсети негодуют: на гастролера Зеленского у демократов денег всегда хватает, в отличие от нужд собственных граждан. С этим и устал мириться избиратель.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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