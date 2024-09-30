Новые подробности госпитализации певицы Саши Project

Артистка попала в клинику с отравлением

О том, что Саша Project (настоящее имя Александра (по другим данным, Оксана) Гинзбург) угодила в больницу, стало известно сегодня, 30 сентября. Госпитализирована же она была накануне вечером, 29 сентября. Как выяснил телеграм-канал SHOT, прибывшие на вызов медики уже обнаружили певицу в состоянии комы. Рядом с ней нашли несколько пустых упаковок от препарата, который используется для лечения панических расстройств и тревожных неврозов.

Тогда Сашу срочно увезли в реанимацию и подключили к ИВЛ. К счастью, медикам удалось стабилизировать состояние некогда популярной исполнительницы. Сообщается, что сейчас артистка переведена в отделение токсикологии.

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