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Путин включил Мантурова в Совбез России и убрал Якушева

17:00
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Новый указ президента

Владимир Путин включил в состав членов Совета безопасности России своего помощника Алексея Дюмина, руководителя ФМБА Веронику Скворцову, первого вице-премьера Дениса Мантурова и еще ряд персон, при этом исключив Владимира Якушева, передает "Интерфакс".

Ранее президент Путин обсудил с Совбезом развитие авиационного комплекса. Встреча прошла в формате видеоконференции. Российский лидер предложил внести коррективы в ядерную доктрину России. Глава государства отметил, что агрессия против нашей страны со стороны неядерного государства, но при поддержке страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

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