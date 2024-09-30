Путин включил Мантурова в Совбез России и убрал Якушева

Новый указ президента
Владимир Путин включил в состав членов Совета безопасности России своего помощника Алексея Дюмина, руководителя ФМБА Веронику Скворцову, первого вице-премьера Дениса Мантурова и еще ряд персон, при этом исключив Владимира Якушева, передает "Интерфакс".
Ранее президент Путин обсудил с Совбезом развитие авиационного комплекса. Встреча прошла в формате видеоконференции. Российский лидер предложил внести коррективы в ядерную доктрину России. Глава государства отметил, что агрессия против нашей страны со стороны неядерного государства, но при поддержке страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.