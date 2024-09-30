ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Конкурс "Моя страна - моя Россия" продолжает прием заявок

17:04
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Он продлится до 10 октября

Заявки на очередной сезон всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" принимаются до 10 октября, сообщили организаторы.

Участниками могут стать молодые люди от 14 до 35 лет. Они представят авторские проекты, направленные на социально-экономическое развитие малых городов и сел.

При этом в номинациях "Моя педагогическая инициатива" и "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы" возрастных ограничений нет.

Все подробности можно узнать здесь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Конкурс "Моя страна - моя Россия"
Конкурс "Моя страна - моя Россия"
Конкурс "Моя страна - моя Россия"
Конкурс "Моя страна - моя Россия"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.