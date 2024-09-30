Конкурс "Моя страна - моя Россия" продолжает прием заявок

Он продлится до 10 октября

Заявки на очередной сезон всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" принимаются до 10 октября, сообщили организаторы.

Участниками могут стать молодые люди от 14 до 35 лет. Они представят авторские проекты, направленные на социально-экономическое развитие малых городов и сел.

При этом в номинациях "Моя педагогическая инициатива" и "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы" возрастных ограничений нет.

Все подробности можно узнать здесь.

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