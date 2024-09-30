Военкор "Известий" Денис Кулага получил ранения после атаки дрона

Несмотря на собственное состояние, он оказывал первую помощь пострадавшим офицерам сопровождения до приезда медиков

Из Донбасса пришли сообщения о ранении военкора "Известий" Дениса Кулаги. В редакции эту информацию уже подтвердили.

По предварительным данным, все случилось под Часов Яром. Журналист возвращался со съемок, когда его квадроцикл был атакован украинским дроном. У Дениса Кулаги - осколочные ранения обеих ног, переломы, ожоги. Несмотря на собственное состояние, он оказывал первую помощь пострадавшим офицерам сопровождения до приезда медиков.

Сейчас военкор находится в госпитале. Его жизни и здоровью угрозы нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram