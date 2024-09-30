Что стоит за вторым браком Ани Лорак

Певица сказала "да" качку-иностранцу

27 сентября свой день рождения отметила одна из самых популярный певиц отечественной эстрады Ани Лорак. В честь такого события ее избранник, дизайнер талисманов и инструктор по йоге Исаак Виджраку сделал артистке предложение. 46-летняя артистка приняла кольцо.

В Сети бурно отреагировали на новость о второй свадьбе певицы. Судя по комментариям, многие поклонники негативно отнеслись к решению артистки связать жизнь с качком-иностранцем. Фанаты считают, что такая роскошная женщина как Ани Лорак заслуживает более надежного и солидного мужчины. Не осталась в стороне даже звезда "Дома-2" Алена Водонаева.

"Меня никто не спрашивал, но я против этого брака. Не для испанца наша дива цвела. Один муженек из Турции уже был", - написала в своем телеграм-канале Алена.

А вот журналист Антон Беккужев поддержал выбор Ани Лорак. Он объяснил, что стоит за вторым браком артистки. По мнению журналиста, певица выбирает мужчин слабее себя потому, что не сможет прогнуться под сильным мужчиной.

"Она, конечно же, зарабатывает гораздо больше, чем он. Но она не скрывает, что для нее самое главное — это чувства, которые она испытывает. Видно, что она его очень любит, погружена в эти отношения. Лорак — достаточно сильная и самодостаточная женщина, яркая артистка, большая звезда, зарабатывает огромные деньги. Ей найти богатого бизнесмена в пару не составит труда. Но такому мужчине нужна покорная женщина, которая будет сидеть дома и не станет ярко проявляться. Ани — не такой человек", - объяснил в беседе с Teleprogramma.pro журналист.

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