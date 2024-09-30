Минстрой России прокомментировало новость об индексации тарифов на оплату ЖКУ

Это регулярная ежегодная процедура

Индексация проводится в рамках инфляции на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития страны.

Она в первую очередь направлена на учет изменения стоимости ресурсов и технологическое обновление коммунальных объектов, развитие и модернизацию прилегающих к ним инженерных сетей, а также оптимизацию тарифных решений с учетом влияния стоимости ресурсов, обеспечивающих бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры во всех регионах России, рассказали в Минстрое.

Фактическое изменение стоимости ЖКУ традиционно складывается ниже предельного индекса.

Ранее стало известно, что индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%. Тарифы на газ для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 10,3%, с 1 июля 2026 года - на 4,3%, с 1 июля 2027 года - на 4,0%. Индексация тарифа электросетевых компаний на передачу электроэнергии в России для всех категорий потребителей с июля следующего года может составить 11,6%.

Речь идет о росте показателя к уровню на 1 сентября 2024 года, отмечается в документе.

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