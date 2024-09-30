ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минстрой России прокомментировало новость об индексации тарифов на оплату ЖКУ

17:46
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Это регулярная ежегодная процедура

Индексация проводится в рамках инфляции на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития страны.

Она в первую очередь направлена на учет изменения стоимости ресурсов и технологическое обновление коммунальных объектов, развитие и модернизацию прилегающих к ним инженерных сетей, а также оптимизацию тарифных решений с учетом влияния стоимости ресурсов, обеспечивающих бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры во всех регионах России, рассказали в Минстрое.

Фактическое изменение стоимости ЖКУ традиционно складывается ниже предельного индекса.

Ранее стало известно, что индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%. Тарифы на газ для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 10,3%, с 1 июля 2026 года - на 4,3%, с 1 июля 2027 года - на 4,0%. Индексация тарифа электросетевых компаний на передачу электроэнергии в России для всех категорий потребителей с июля следующего года может составить 11,6%.

Речь идет о росте показателя к уровню на 1 сентября 2024 года, отмечается в документе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Платежки ЖКХ
Платежки ЖКХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.