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Состоялись похороны четверых отравившихся детей в Красноярском крае

18:16
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Умер даже котенок

Сегодня, 30 сентября, в селе Красная Сопка под Красноярском состоялись похороны детей, погибших в результате отравления неизвестным веществом. Проститься с ними пришли местные жители. В Сети распространились кадры с траурного мероприятия, на которых видно, как люди плачут над маленькими гробами.

Примечательно, что администрация оказала помощь в организации похорон. Об этом рассказал глава Красной Сопки Олег Пономарев.

"Район полностью на себя взял похороны, то есть все организовал, и сбор денежных средств. Также и мы взяли на себя помощь, собрали денежные средства, жители собрали", - сообщил Пономарев РИА Новостям.

Он подчеркнул, что денег хватит не только на похороны и поминки, но и на установку памятника и оградки.

Напомним, 20 сентября семья из шести человек отравилась пельменями, купленными в местном магазине. Четверо детей - девочки шести, 11 и 12 лет и мальчик 13 лет - скончались один за другим, мать с отцом выжили. Они пришли в сознание 23 сентября, 25 сентября их выписали из больницы. Мать семейства беременна, плоду ничего не угрожает.

Позднее версия отравления семьи инсектицидом подтвердилась. Кроме того, следы средства обнаружили на шерсти котенка, которого обнаружили мертвым возле дома. Расследование трагедии продолжается.

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Похороны погибших от отравления детей в Красноярском крае
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