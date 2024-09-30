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Поплавская не пожалела Хаматову: "Предателей нигде не любят и отовсюду гонят"

18:49
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Актриса прокомментировала беду коллеги

На днях Чулпан Хаматова дала интервью, в котором сообщила, что ее жизнь в Латвии под угрозой. Чтобы сохранить вид на жительство, артистке необходимо иметь контракт с местным работодателем. А Национальный Рижский театр, в котором до недавнего времени работала Чулпан, отказался продлевать с ней контракт.

"Все антироссийские эфиры с участием Чулпан отработаны, все интервью о "чудовищной российской агрессии" показаны. "Вы нам больше не нужны, спасибо, до свидания"! Использовали и выбросили", - прокомментировала беду Хаматовой ее коллега Яна Поплавская в своем телеграм-канале.

Она уверена, что сторона, на которую перебегают предатели, никогда не будет их уважать и выполнять своих обещаний.

"Предателей нигде не любят и отовсюду гонят. Нет у них нигде ни дома, ни Родины, ни народа!" - припечатала товарку по цеху Поплавская.

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