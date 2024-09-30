Израиль готов начать наземное вторжение на территорию Ливана. Все подробности

Счет может идти на часы

Взрывной волной снесло этаж высотки. Кажется, что она вот-вот рухнет. Израильская авиация впервые нанесла удар в городской черте Бейрута. Якобы - целью были лидеры ливанского отделения народного фронта освобождения Палестины. Они убиты. Сколько при этом пострадало мирных жителей, не сообщается.

Охота на территории чужого государства на тех, кого Израиль в одностороннем порядке счел террористами, превратилась в откровенный террор мирных жителей. Более тысячи ливанцев погибли, миллион человек вынуждены покинуть свои дома, по которым летят снаряды. Шестеро погибших и 57 раненых и в Йемене, которому еврейское государство мстит за атаки хуситов на аэропорт Бен-Гурион. Все эти массированные атаки Биньямин Нетаньяху называет борьбой за выживание еврейского государства.

"Мы воюем за само наше существование. Мы делаем работу, которую народ Израиля и поколения народа Израиля ожидают от нас", - заявил он.

Wall Street Journal сообщает: Израиль готов начать наземное вторжение на территорию Ливана. Cчет буквально на часы. На словах такую инициативу не одобряют США. Но отнюдь не из сострадания к мирному населению Ливана. Просто у американцев пока выборы. Точно так же они вроде бы как и не поощряли геноцид палестинцев, но армия Израиля практически стерла сектор Газа с лица земли.

Повышать ставки явно не намерены и ближневосточные игроки. Хотя Израиль активно провоцирует Иран. Но Исламская республика не пошла на эскалацию даже после убийства на своей территории главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании. На фоне бомбежек Ливана Тегеран пока не считает свое прямое участие необходимым.

"Мы уверены, что страны региона способны постоять за себя перед агрессией израильского режима, нет необходимости в отправке иранских добровольческих сил, и к нам не обращалась ни одна сторона. Ливан доказал, что способен победить режим. Движение сопротивления способно само себя поддержать. Иран не стремится к войне, но прилагает усилия для укрепления стабильности в регионе", - сказал Насер Канаани, официальный представитель МИД Ирана.

Истерию вокруг возможных действий Ирана нагнетает Вашингтон. CNN сообщает: администрация Байдена обеспокоена возможным силовым ответом Тегерана на убийство лидера "Хезболлы". США и Израиль участвуют в подготовке к совместным оборонительным действиям. Для этого некоторые американские военные подразделения проводят перегруппировку.

"Почти с самого начала этого конфликта мы были обеспокоены тем, что он может перерасти в региональную войну. И все, что делает президент, включая наращивание военного потенциала в регионе, направлено на предотвращение именно такого исхода. Мы будем следить за действиями Тегерана. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наших военных, дипломатов и гражданских лиц, а также сам Израиль, если до этого дойдет", - заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

Формальную обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке выражает и Евросоюз. Даже созывает видеоконференцию на уровне глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. При этом Германия - второй поставщик оружия Израилю после США. Еврейское государство охотно вооружают Великобритания, Франция и Италия. Поставки не прекратились даже после геноцида палестинцев и массовых антиизраильских протестов по всему миру.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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