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Развод принца Гарри и Меган Маркл бурно обсуждают в Сети

19:37
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Говорят, в семье мятежников не все гладко

В последнее время принц Гарри стал выходить в свет в одиночестве. По официальной версии, Меган Маркл заболела. Однако в Сети бурно обсуждают, что якобы на самом деле отношения супругов оставляют желать лучшего. Поговаривают, что Гарри и Меган на грани развода. Другие же утверждают, что пара уже оформила расставание официально.

Дальше - больше. Известно, что принц вернулся в Великобританию. Так, он принял участие в церемонии награждения WellChild Award в Лондоне.

Интернет-пользователи предполагают, что болезнь Меган якобы придумана. В реальности же малоизвестная американская актриса просто не хочет даже находиться на одном острове с королевскими родственниками своего супруга, а разговоры о разводе не стоят и внимания.

Напомним, вскоре после свадьбы принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от королевских обязанностей и покинула страну, перебравшись жить в Америку. Окончательно испортили они отношения с родными после интервью Опре Уинфри и публикации книги "Запасной".

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Принц Гарри и Меган Маркл
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