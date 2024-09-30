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Прокуратура вмешалась в дело с обмочившимся в классе школьником

20:01
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Ребенка не отпустил в туалет педагог

В одной из школ в Одинцово учительница не позволила четверокласснику выйти в туалет, в результате чего тот обмочился прямо в классе. Разразился скандал. Этим делом уже заинтересовались прокуратура и Министерство образования Московской области. Будет проведена проверка, а учительница уже получила выговор.

"Не отпустить ребенка в туалет — это своеобразная форма психологического насилия и унижения... Педагог отвечает за жизнь и здоровье детей во время занятий, нельзя не отпускать их в туалет во время урока из-за своих немотивированных опасений. Здесь нужно искать какой-то разумный баланс. Если ребенок просится выйти, нужно обязательно его отпустить", - заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова РИА Новостям.

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