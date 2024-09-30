Дуров назвал детей от Болгар собаками

Новые откровения бывшей избранницы миллиардера

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, шокировала общественность новыми откровениями о создателе "телеги". Все началось с того, что на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Ирина опубликовала видео с дня рождения сына Дэвида.

Традиционно пост Болгар сопроводила словами на английском языке. Подписчики же стали заваливать ее вопросами в основном на русском. Интересно, что Ирина ответила на некоторые из них тоже по-русски. В частности, она рассказала, что с конца 2022 года дети не общаются с Павлом Дуровым.

"Это прямо катастрофа", - констатировала Болгар.

А когда Дуров все же объявился, то поинтересовался у Ирины, когда она покажет ему "собак". Дело в том, что к тому времени бывшая возлюбленная лишила миллиардера родительских прав, и видеться с детьми он мог только в присутствии куратора на заранее обговоренной территории. Сейчас, по словам Болгар, за исполнением решения суда следит специальная судейская полиция.

В Сети бурно отреагировали на то, что Дуров якобы назвал своих детей собаками. Многие до сих пор вообще не верят в существование Ирины Болгар, считая ее продуктом ИИ.

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