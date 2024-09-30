На Красной площади прошел концерт в честь воссоединения новых регионов с Россией

На него пришли более 2,5 тысячи человек

На Красной площади в Москве прошел концерт в честь воссоединения новых регионов с Россией.

На него пришли более 2,5 тысячи человек. Среди них - участники спецоперации, семьи погибших героев и волонтеры. Здесь же присутствовали представители президентской программы "Время героев" и общественного движения "Народный фронт". Артисты, которые выходили на сцену, часто выступали с концертами в новых регионах.

Кроме знаменитостей, на Красной площади выступил сводный детский хор ДНР и ЛНР. Он исполнил песню "С чего начинается Родина".

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