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Материнский капитал увеличат на 7,3%

20:57
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Стало известно, когда это случится

Маткапитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 тысяч рублей, сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит 893 тысяч рублей, передает ТАСС.

Меж тем уже с сентября началась выплата остатков материнского капитала при условии, что они не превышают десяти тысяч рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По его данным, получить остаток до десяти тысяч рублей смогут более 730 тысяч российских семей. Всем им придет соответствующее уведомление от Соцфонда в личный кабинет на портале Госуслуг. Всего планируется выплатить 1,5 миллиарда рублей.

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