Володин сделал важное уточнение относительно запрета пропаганды чайлдфри

Председатель Госдумы затронул важную тему

Под закон о запрете чайлдфри подпадет пропаганда бездетности, а не отказ рожать, подчеркнул Вячеслав Володин. Он отметил, что цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей.

"Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка", - приводит слова Володина ТАСС.

Председатель Госдумы уверен, что пропаганда бездетности - социально опасное явление, которое продвигают американцы.

"У нас страна огромная, их идеология опасна. Ни в коем случае нельзя допускать ее продвижения", - констатировал Володин.

Кстати, за пропаганду бездетности предложили наказывать рублем. Штрафы могут составить до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей — для должностных лиц и до пяти миллионов рублей — для юридических лиц.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что наличие множества детей в семье должно стать в России модным, поскольку "нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость".

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