"Слюни текут": в интернете новый безумный тренд — люди едят землю для омоложения

Не делайте так!

Вечная молодость, нежная кожа - всё вам даст земля родная! Безглютеновые диеты, веганство… что там ещё в списке трендов? Забудьте обо всём. Соцсети рекомендуют новый, здоровый подход к питанию. А именно - нужно есть землю! Можно просто грязь. Ложками.

Шутки шутками, а власть соцсетей столь сильна, что новый флешмоб в Tik-Tok всерьёз обсуждают специалисты по здоровому питанию, врачи и разного калибра бьюти-блогеры. Земля родная и от морщин избавит, и похудеть заставит, и желудок поправит. Лет 10 назад все потешались над жительницей Литвы по имени Станислава, которая горстями ела грязь. Репортаж о её принципах здорового питания стал маленькой сенсацией.

"Как только я встаю, сразу начинаю есть грязь. Когда я думаю о ней, у меня слюнки текут".

Утверждают, что Станислава стала рекордсменом по поеданию грязи и попала в книгу рекордов Гиннесса - два кило в день. Признаков омоложения на её лице не было обнаружено...

Просто Станислава опередила тренд. Маркетплейсы быстро отреагировали и стали предлагать специальную землю для употребления в пищу. От 11 до 27 долларов за упаковку. Ешь - не хочу!

Это не просто какая-то земля с бабкиного огорода, а очищенная, органическая и биодинамическая. Даёт эффект вечной молодости, пока в эту самую землю не закопают.

Дикость? Давайте вспомним самые ударные диеты, которыми увлеклись не так давно. Диета с использованием ленточных червей - была такая. Подружись с глистами, похудеешь враз. Поедание ватных шариков: забей желудок и худей на здоровье. Была диета, которая вообще ничего не разрешала есть, только пить специальный калорийный напиток, для которого использовали отходы скотобоен. Выбирай на вкус!

Почему Николь Кидман червяков с таким аппетитом наворачивает? Муж на рыбалку, что ли, не поехал? Прозевали мы ещё один тренд. Еврокомиссия, озабоченная проблемами общественного питания, несколько лет назад одобрила употребление в пищу домашних сверчков в замороженном или сушёном виде, а также в порошковой форме. И ещё европейцам разрешили употреблять личинки большого мучного червя. Вкусно, питательно, недорого. Содействует переходу ЕС к более устойчивой продовольственной системе.

Грубое выражение "Будешь у меня землю жрать!" сегодня выглядит как приглашение на изысканный ужин. Но и личинок не забывайте. И мучных червей.

Приятного аппетита. Хотя в вашем меню в действительности всё не так, как на самом деле.

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