"Пекин не за Россию и не за Украину": зачем Китай создал платформу "Друзья мира"

Китай за мир

Пекин будет твёрдо придерживаться мирного пути развития, заявил Председатель КНР Си Цзиньпин. В понедельник Китай отметил День памяти павших героев. Он посвящён всем, кто в 19-м и 20-м веках боролся за независимость страны. В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошла церемония возложения венков к монументу Народным героям. День памяти предшествует главному празднику страны. 1 октября исполняется 75 лет со дня провозглашения Китайской Народной Республики. В понедельник вечером в Доме народных собраний был дан приём. Среди приглашённых были зарубежные дипломаты, в том числе посол России Игорь Моргулов. В приветственной речи Си Цзиньпин отметил, что Китай будет твёрдо стоять на правильной стороне истории, высоко держать знамя сотрудничества и способствовать поддержанию мира и спокойствия на всей планете. Ранее Китай заявил о создании платформы "Друзья мира" по разрешению кризиса на Украине. О перспективах этого образования с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ.

— Платформа "Друзья мира", организованная Китаем и Бразилией, собирается на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Это полузакрытый клуб, но он очень ярко, очень интересно декларирует свои основные принципы: во имя достижения мира, чтобы преодолеть российско-украинский конфликт, что нам надо? Нам нужна открытость, инклюзивный диалог и отсутствие конкуренции, конфронтации с кем-либо. Вот это, мне кажется, Китай подает миру очень привлекательный, почти идеальный план.

— Так Китай его подавал и раньше. Еще год назад Китай выступил со своим планом из 12 пунктов, но он был очень сложно сформулирован. Я боюсь, что многие, кроме опытных политиков, не дочитали его до конца. Китай сделал выводы. И Китай, во-первых, сделал три очень важных шага. Действительно сделал его инклюзивным. Не только Китай, но и Бразилия, ради бога, присоединяйтесь к нам все. Во-вторых, он уменьшил эти пункты и сделал их максимально простыми, максимально простые шаги. Ну и третий момент, Китай очевидным образом не позиционирует себя как часть какой-то уже существующей системы. Пекин не за Россию, не за Украину, он для того, чтобы сейчас воцарился мир, ну а в дальнейшем будем разбираться. И вот это теоретически должно всех устроить.

— При этом нужно пояснить, что означает инклюзивность. Лёгкое непонимание нашего МИДа вызвало присутствие в качестве наблюдателя на этом заседании Франции и Швейцарии. Они принадлежат к западному клубу, а западный клуб — это клуб ястребов, который, по крайней мере, декларативно нам постоянно напоминает о том, что Украина должна победить, Россия не должна выиграть. Но вот эта инклюзивность означает, что китайцы готовы работать со всеми. Сначала независимые страны, да, пожалуйста, пусть они послушают, не обязательно принимать решения, просто участвуйте. Но и для западных товарищей тоже открыты двери.

— Если было бы наоборот, грубо говоря, Китай сказал бы про инклюзивность, но при этом сказал: вот вы и вы, не надо участвовать, это было бы разрушение всей системы. Потому что идея очень проста. Вы хотите обсуждать мир? Давайте, садитесь за стол переговоров. И более того, надо понимать, что и Швейцария, и особенно Франция, очень серьезно зависит от Китая. И вот что будет, если план Китая удастся, план Китая и Бразилии, что Франция останется за бортом? Вот Франция поступает очень мудро. Германия так не может сделать по понятным причинам.

— Вы говорите о тесных связях Китая с Францией, да вообще со всем Евросоюзом. Там действительно торговые и экономические связи очень плотные. Объем торговли-то огромный. Европа, видимо, даже, ну, наверное, в чем-то уже зависит от Китая. Поэтому вчерашние европейские ястребы могут очень быстро перековаться, если ситуация изменится. И тот, кто не успеет войти в этот клуб, может остаться за бортом.

— Но будем честны, торговля Китая с ЕС — это более 700 миллиардов долларов, ну практически тоже сколько Китая с США. И это все хорошо звучит со стороны Европы, что мы ведем заградительные санкции против Китая, повысим тарифы на автомобили, но ведь потребители-то как раз говорят другое: "Не надо этого делать, будьте рациональны". Поэтому, конечно, Европу очень сильно, на мой взгляд, сейчас подставляют конфликтом с Китаем.

— И давайте не будем забывать, вот вы упоминаете тот китайский план, 12 пунктов. Он был воспринят как некое благое намерение, которое не имеет права на жизнь. Да, китайцы что-то там предложили, но это мы оставим, это не рабочее. Давайте вспомним, всего несколько лет назад Китай помирил Иран и Саудовскую Аравию. Вооруженного конфликта между странами не было, но они были яростными оппонентами. Китай дипломатическими усилиями усадил их за стол переговоров. Началась дружба. И для Китая сейчас это огромный прорыв на этой платформе "Друзья мира" - добиться какого-то примирения.

— Во-первых, надо понимать, что Китай сам учится. И вот тот план из 12 пунктов, где один Китай что-то предлагал, конечно, вызвало, прежде всего, в США недоумение. А вдруг это все удастся и мы усилим Китай? Поэтому сейчас Китай учится, в том числе и на своих прошлых ошибках, и на достижениях. Поэтому Китай понимает, что только через переговоры, прямые переговоры, переговоры лидеров, переговоры прямых представителей можно хоть чего-то добиться. Вот самое главное сейчас - не ставить ультиматум ни одной другой стороне. Собственно, есть позиция Китая.

— Недаром эта новая платформа вызвала такое раздражение в Киеве. Зачем? Был швейцарский саммит. Сейчас мы еще один саммит соберем. Мы осудим Россию. Мы соберем страны, которые подпишут некую декларацию, что они против войны. И главное, что они против России. План Зеленского жив, хотя это совершенно мертвая бумага. То есть это продолжение движения в сторону тупика. Китай-то как раз наоборот открывает пространство для широкого круга действий во имя мира. И существование этих двух платформ скоро покажет, что все эти саммиты мира по Украине, которые собирают европейцы, которые так нравятся Украине, они просто не жизнеспособны уже.

— Я думаю, что, может быть, еще и шире надо принимать эту ситуацию, потому что в мире, к сожалению, сейчас много конфликтов. И это ближневосточный конфликт, который вот сейчас разворачивается. Конфликты в Африке идут, конфликты, возможно, в Азии, в том числе и по берегам Китая. Идея инклюзивной платформы, в которой страны выступают как медиаторы конфликтов, она очень хороша. Или сейчас Китай, ну и Бразилия и другие страны покажут, что именно такой подход работает. Это значит, что это колоссальный прорыв вообще международных отношений, митигированием, уменьшением любых конфликтов.

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