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Армия обороны Израиля объявила о начале ограниченных рейдов на юге Ливана

08:15
  • вторник
  • 01 октября 2024

Они, как утверждается, ведутся на основе разведданных об объектах "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила в ночь на вторник, 1 октября, о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в юге Ливана.
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Как заявляет израильское командование, проводятся "ограниченные, локальные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана".

Рейды, согласно заявлению ЦАХАЛ, осуществляются на основе разведывательных данных об объектах "Хезболлы", которые "представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля", сообщает "Интерфакс".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что атаки израильских военных на Ливан бесчеловечны. Кроме того, дипломат призвал немедленно положить конец убийствам палестинцев в секторе Газа американским оружием.

В Кремле раскритиковали действия Тель-Авива, подчеркнув, что малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв.

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