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ПВО сбила за ночь девять дронов над российскими регионами

08:10
  • вторник
  • 01 октября 2024

Противник атаковал Белгородскую область

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. Сбито несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

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В военном ведомстве уточнили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотников. Все они сбиты над территорией Белгородской области.

Еще одну атаку ПВО пресекла около 7 часов утра. Один украинский БПЛА ликвидирован над Белгородской областью.

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