ПВО сбила за ночь девять дронов над российскими регионами

Противник атаковал Белгородскую область

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. Сбито несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотников. Все они сбиты над территорией Белгородской области.

Еще одну атаку ПВО пресекла около 7 часов утра. Один украинский БПЛА ликвидирован над Белгородской областью.

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