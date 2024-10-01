МИД России ответил на планы Запада по блокировке Финского залива

Это нарушение международного морского права

Попытки ввести полную блокаду Финского залива для российского судоходства, о которой говорят в Эстонии и Финляндии, Россия будет расценивать как нарушение международного морского права. Такое заявление сделали во вторник, 1 октября, в российском Министерстве иностранных дел.

Как напомнили в ведомстве, нормы действующего международного морского права не содержат положений, позволяющих, даже исходя из какой-либо "угрозы", вводить меры по ограничению судоходства, тем более односторонние меры дискриминационного характера против конкретной страны.

МИД России также отметил, что если речь идет о планах Финляндии и Эстонии установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе — это их суверенное права, но оно не разрешает им препятствовать судоходству и контролировать его, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предупреждал, что попытки закрытия Балтийского моря для российских судов будут равнозначно "объявлению войны" России.

Между тем депутат Государственной думы Олег Нилов заявил, что необходимо переименовать Финский залив в ответ на недружественные действия Финляндии в отношении России. Парламентарий утверждал, что жители Санкт-Петербурга не раз обращались к нему по этому вопросу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram