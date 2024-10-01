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Пенсии россиян проиндексируют на 7,3%

08:25
  • вторник
  • 01 октября 2024

Выплаты увеличатся с 1 января

В России увеличатся страховые пенсии. Запланированное повышение соответствует ожидаемому уровню инфляции, сказано в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России. Документ внесен в Госдуму.

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Планируется увеличить страховые пенсии на 7,3%. Индексация начнет действовать с 1 января. Уточняется, что повышение выплат ждет как неработающих пенсионеров, так и работающих. На конец текущего года средняя страховая пенсия по старости составит 22 375 рублей, а к концу 2025-го вырастет до 24 059 рублей.

Президент России Владимир Путин в августе подписал закон, гарантирующий индексацию пенсий для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы. Выплаты будут увеличиваться на районный коэффициент в районах Крайнего Севера и приравненных к ним регионах. Эти выплаты также планируется ежегодно индексировать, пишет "Парламентская газета".

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