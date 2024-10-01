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Российский Су-35 "подрезал" F-16 у побережья Аляски

08:16
  • вторник
  • 01 октября 2024

В NORAD назвали этот полет небезопасным

Командование США пожаловалось на действия российского истребителя Су-35 в районе Аляски.

23 сентября наш Су-35 сопровождал стратегические бомбардировщики Ту-95МС, когда к ним решил приблизиться американский истребитель F-16, передает РИА Новости. 

Как сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), поведение российского самолета "было небезопасным и подвергло опасности всех".

24 сентября Минобороны России уточнило, что Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря, а их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ. Все полеты прошли "в строгом соответствии с международными правилами".

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