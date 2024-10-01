Герои СВО: в Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Бойцы проявляют мужество и отвагу

Группа морской пехоты под командованием гвардии лейтенанта Павла Яковенко в ходе выполнения поставленных задач высадилась на берег и приступила к поиску мест расположения украинских боевиков.

Обнаружив противника и продолжая наблюдение, Павел вскрыл вражеские огневые точки и количество личного состава, после чего поставил задачи штурмовым группам. Заняв выгодные позиции, наши морпехи открыли огонь по противнику, уничтожили боевиков и заняли важный наблюдательный пункт.

Гвардии рядовой Евгений Фёдоров, обороняя наши рубежи на линии боевого соприкосновения, обнаружил диверсионную группу украинских боевиков в составе семи человек.

Оценив обстановку, Евгений занял выгодную позицию, открыл огонь по противнику и уничтожил четырёх неонацистов. Остальные бросились в бегство. Продолжая вести наблюдение Евгений обнаружил приближение вражеского беспилотника с закреплённым боеприпасом и открыл огонь. Получив повреждения, дрон сдетонировал, не долетев до наших позиций.

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