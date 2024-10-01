Новости СВО: беспилотники ежедневно уничтожают бронетехнику и опорные пункты противника

На Южно-Донецком направлении удары наносят артиллеристы

Успешное наступление на врага идет в зоне СВО. В районе Часов Яра массированные удары по позициям ВСУ наносят операторы FPV-дронов. Расчеты беспилотников ежедневно уничтожают бронетехнику и опорные пункты неонацистов.

На Южно-Донецком направлении сокрушительные удары по разведанным целям наносят артиллеристы из Забайкалья. Расчеты РЗСО "Град" ведут стрельбу по неприятелю как одиночными залпами, так и полным пакетом. Это позволяет и точечно поражать позиции ВСУ, и накрывать огнем большие площади, обеспечивая надежное прикрытие штурмовыми отрядам.

"Каждый день новые задачи, новые цели. Бывает, прикрываем ребят при наступе. То есть отрабатываем по целям, чтобы ребята прошли меньше без потерь. Для противника это очень неприятное орудие, потому что, как видите, пакет большой, то есть площадь поражения большая", - говорит старший наводчик с позывным "Аразум".

Кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов "Бук-М2", которые обеспечивая надежное прикрытие с воздуха наших позиций и мирного населения в Херсонской области. Зенитчики одинаково эффективно борются и с беспилотниками, и с крылатыми ракетами ВСУ. На счету батареи — сотни уничтоженных вражеских воздушных целей.

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