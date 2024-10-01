Удары наносят из пушек "Гиацинт"

В Курской области российские военные теснят боевиков ВСУ, вторгшихся в приграничные районы. Воздушное пространство над позициями наших войск в круглосуточном режиме контролируют расчеты ЗРПК "Панцирь-С1".

Для уничтожения воздушных целей противника в арсенале зенитчиков 12 ракет и две пушки с боекомплектом в 1400 выстрелов. Это позволяет поражать любые средства нападения в установленном диапазоне. Чтобы перейти из дежурного режима в боевой, экипажу нужно всего 10 секунд.

Сокрушительные удары по врагу наносят расчеты буксируемых пушек "Гиацинт". В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожают бронетехнику, огневые средства и скопления живой силы ВСУ, отбрасывая врага все дальше от нашей границы.

"Обстановка более спокойная, так как прорыв противник не осуществляет. Даже если что-то и есть, какие-то попытки вовремя успевают отражаться. В основном цели такие, более похожи на ДРГ. 20 человек, 15 человек, в основном личный состав, что-то пытаются поставить, какие-то свои станции радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы. Мы это все вовремя предотвращаем", - говорит старший офицер батареи с позывным "Байкал".



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram