Китай отмечает 75-летие со дня основания

На недельные каникулы ушла вся страна

Китай отмечает сегодня 75-летие со дня основания. На недельные каникулы уходит вся страна, это время для отдыха и путешествий миллионов жителей.

1 октября 1949 года Мао Цзэдун на главной площади Пекина провозгласил основание народной республики. Уже на следующий день Советский Союз первым признал молодое государство, так что в эти дни отмечается и 75-летие установления наших дипотношений. За годы развития из аграрной страны Китай смог стать экономической супердержавой, обладателем ядерного оружия и ведущим торговым партнёром для всего мира.

Товарооборот между Россией и Китаем в этом году преодолеет планку в 200 млрд долларов. К юбилею на улицах городов развешаны ярко красные флаги и традиционные фонарики, а на набережной в Шеньчжене устроили грандиозное шоу дронов. В ночное небо запустили более 10 тысяч коптеров, это новый рекорд. Один за другим возникали невероятные картины - космические корабли, небоскрёбы, драконы и великая китайская стена.

Беспилотники застывали в воздухе, чтобы каждую фигуру можно было хорошо рассмотреть. Примечательно, что все дроны управлялись через один компьютер, и это тоже рекорд.

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