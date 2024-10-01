ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай отмечает 75-летие со дня основания

09:52
  • вторник
  • 01 октября 2024

На недельные каникулы ушла вся страна

Китай отмечает сегодня 75-летие со дня основания. На недельные каникулы уходит вся страна, это время для отдыха и путешествий миллионов жителей.

1 октября 1949 года Мао Цзэдун на главной площади Пекина провозгласил основание народной республики. Уже на следующий день Советский Союз первым признал молодое государство, так что в эти дни отмечается и 75-летие установления наших дипотношений. За годы развития из аграрной страны Китай смог стать экономической супердержавой, обладателем ядерного оружия и ведущим торговым партнёром для всего мира.

Товарооборот между Россией и Китаем в этом году преодолеет планку в 200 млрд долларов. К юбилею на улицах городов развешаны ярко красные флаги и традиционные фонарики, а на набережной в Шеньчжене устроили грандиозное шоу дронов. В ночное небо запустили более 10 тысяч коптеров, это новый рекорд. Один за другим возникали невероятные картины - космические корабли, небоскрёбы, драконы и великая китайская стена.

Беспилотники застывали в воздухе, чтобы каждую фигуру можно было хорошо рассмотреть. Примечательно, что все дроны управлялись через один компьютер, и это тоже рекорд.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
75-лет с основания Китайской Народной Республики
75-лет с основания Китайской Народной Республики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.