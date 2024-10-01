Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Это связано с переносом выходных

Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в конце месяца – с 28 октября по 2 ноября.

В субботу, 2 ноября, будет рабочей из-за переноса выходного дня на 30 апреля, чтобы иметь возможность непрерывно отдохнуть с 28 апреля по 1 мая, сообщили в Госдуме. 2 ноября будет сокращенным рабочим днем.

После окончания шестидневной рабочей недели россияне будут отдыхать два дня из-за празднования Дня народного единства – 3 ноября (воскресенье) и 4 ноября (понедельник).

Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2025 году. Новогодние праздники в России будут длиться 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

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