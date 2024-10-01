Японский парламент выбрал нового премьер-министра страны

Большинство голосов отдано за Сигэру Исиба

Парламент Японии выбрал нового главу правительства. Большинство депутатов отдали голоса за председателя правящей Либерально-демократической партии Сигэру Исибу. Он стал 102-м премьер-министром страны.

Исиба по итогам голосования в нижней палате парламента получил 291 голос из 465. Соперником руководителя ЛДП был лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода. Он набрал 100 голосов.

Голосовали за кандидатуру Исибы и в верхней палате японского парламента. Там также правящая коалиция ЛДП и партии "Комэйто" имеет большинство. Кроме того, решение нижней палаты в приоритете, передает ТАСС.

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