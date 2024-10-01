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Россия и Китай начали патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

09:33
  • вторник
  • 01 октября 2024

Корабли приступили к патрулированию

Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая сформировали тактическую группу и вышли на патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом во вторник, 1 октября, рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Корабли форсировали пролив Буссоль и зашли в северо-западную часть Тихого океана.

В ходе патрулирования экипажи кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК проведут несколько тренировок и учебно-боевых упражнений, в том числе по противолодочной обороне и спасению на море, сообщает ТАСС.

18 сентября во Владивостоке с хлебом-солью встретили корабли береговой охраны КНР, которые прибыли в российский порт для совместных учений. Фрегат "Линь И" уже заходил с визитом в Приморье в 2023 году, а эсминец "Синин" впервые спускает трап на причал главной базы Тихоокеанского флота.

За два дня до этого ВМФ России завершил стратегические командно-штабные учения "Океан-2024". В течение недели маневры проходили на всех флотах. Военно-морской атташе при посольстве Индии в России Бриджиндер Сингх Содхи, наблюдавший за маневрами, отмечал, что это уникальная возможность — увидеть в столь короткий промежуток времени применение различных видов оружия.

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